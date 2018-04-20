Тюменский губернатор заработал за год свыше 11 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в 2017 году заработал более 11 миллионов рублей, говорится в его декларации о доходах, размещенной на сайте регионального правительства.

Согласно документу, годовой доход губернатора составил 11 миллионов 264 тысячи рублей с лишним. Супруга главы региона за тот же период заработала 624 тысячи рублей. В декларации указано, что у них в совместной собственности находятся земельный участок площадью 2500 квадратных метров и дом площадью 472 "квадрата".

Декларацию о доходах на собственном сайте опубликовал и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В документе указано, что за минувший год он заработал 5 миллионов 408 тысяч рублей, а его супруга – 7 миллионов 976 тысяч рублей.

За губернатором также числятся автоприцеп и гидроцикл. За его женой – автомобиль Toyota RAV4. В собственности у них квартира площадью 131,7 квадратных метров. Кроме того, Куйвашеву принадлежит индивидуальное жилье (144 кв.м.). У супруги главы региона тоже имеется своя квартира (118,7 кв.м.), плюс нежилое помещение (50,7 кв.м.). Ей же принадлежат половинные доли в еще двух нежилых объектах недвижимости.