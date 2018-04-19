В МИД назвали крайне удручающим положение с выдачей виз США в России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Визовая блокада в отношении РФ выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно, в качестве дополнительного рычага давления, говорится в сообщении МИД РФ.

Как отмечается в документе, в Москве с недоумением воспринимаются продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз "нехваткой персонала" в консульских учреждениях и обвинить в этом российские власти. Как указали в МИД РФ, именно в таком духе ситуацию вновь подавал руководитель консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби в интервью "Независимой газете" от 19 апреля.

"Действительно, положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно", — говорится в сообщении.

По мнению МИД РФ, визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно — в качестве дополнительного рычага давления.

"Там целенаправленно отыгрываются на российских гражданах за независимый курс России на международной арене, в массовом порядке срывая поездки в рамках деловых, культурных, научных, просто семейных и дружеских связей. Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми", — добавляется в документе.