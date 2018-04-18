Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о признании образования

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправсоглашения с Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификаций, соответствующий документ в среду опубликован на официальном портале правовой информации.
"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Республики Южная Осетия о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в городе Москве 12 апреля 2017 года", — говорится в документе.
Документ направлен на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях России и Южной Осетии по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждой из сторон.
Соглашение регулирует взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, полученного в России и Южной Осетии, с предоставлением обладателям образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств сторон.
Федеральный закон принят Государственной думой 27 марта 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.