Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о признании образования

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправсоглашения с Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификаций, соответствующий документ в среду опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Республики Южная Осетия о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в городе Москве 12 апреля 2017 года", — говорится в документе.

Документ направлен на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях России и Южной Осетии по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждой из сторон.

Соглашение регулирует взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, полученного в России и Южной Осетии, с предоставлением обладателям образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств сторон.

Документ отвечает интересам России в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, разрешает ряд вопросов, связанных с обучением обладателей соответствующего образования в России и Южной Осетии, отмечается в пояснительной записке.

Федеральный закон принят Государственной думой 27 марта 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.