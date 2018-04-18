ЕР готова подписать межпартийное соглашение с Индийской народной партией

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В "Единой России" заявляют о готовности подписать двустороннее межпартийное соглашение с Индийской народной партией (Бхаратия джаната парти — БДП), предлагают вернуться к обсуждению такой возможности, сообщает в среду пресс-служба ЕР со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

"Мы можем сегодня вернуться к обсуждению возможности подписания двустороннего межпартийного соглашения", — сказал Турчак на встрече с генеральным секретарем БДП.

Он подчеркнул, что в ЕР готовы к подписанию не только рамочного соглашения: "хотелось бы сразу подготовить документ, который предусматривает конкретные направления нашей совместной работы, одним из которых может стать молодежная политика и отношения между нашими молодежными организациями".

Турчак не исключил, что это могут быть и такие направления, как региональное сотрудничество и контакты между региональными отделениями двух партий; также в соглашении, по его словам, могут затрагиваться вопросы организационного и партийного строительства.

"Ваша партия имеет богатую историю: вы работали и в оппозиции, и сейчас работаете в новом качестве – в качестве правящей партии в исполнительной власти. Для нас этот опыт безусловно важен и может быть востребован в партийном строительстве", – отметил Турчак в ходе встречи.

В свою очередь генеральный секретарь БДП Рам Мадхав отметил, что индийская сторона также готова продолжить работу над совместным межпартийным соглашением.

"Наше правительство делает все, чтобы расширять наши двусторонние отношения и перенести их на более высокий уровень. Мы как партия готовы внести свой вклад, и мы можем осуществлять парламентские обмены, обмены молодежью, женскими организациями и, как вы предложили, обмен на уровне провинций", – цитирует пресс-служба ЕР слова Мадхава.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и попросить вас направить к нам в Индию делегацию высокого уровня, чтобы начать прорабатывать этот вопрос", – добавил он.