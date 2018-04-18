Левые силы проведут праймериз для определения кандидата в мэры Москвы

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков в Москве. Архивное фото

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Праймериз левых сил для определения кандидата на пост мэра Москвы стартует в четверг 19 апреля, сообщил координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов на пресс-конференции.

"Кандидатом в мэры Москвы от левых патриотических сил должен быть тот, кто в ходе праймериз получит серьезную поддержку наших сторонников… Мы стартуем первыми, уже завтра, 19 апреля, начнется голосование", — сказал Удальцов.

Голосование продлится в течение месяца и пройдет в один тур.

В первичном списке, по его словам, будут представители от КПРФ и "Левого фронта", среди них Максим Шевченко, депутат от КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово Павел Тарасов, депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов, а также Вадим Кумин и Евгений Балашов.

Выборные кампании различных уровней пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября, в том числе будут выбирать мэра Москвы.