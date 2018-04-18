КАЛИНИНГРАД, 18 апр — РИА Новости. Депутат Государственной думы VII созыва от Калининградской области Алексей Силанов стал новым мэром Калининграда, сообщает корреспондент РИА Новости.

Депутаты горсовета Калининграда выбрали его на своем заседании в среду из трех кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Кроме Силанова в финальный этап конкурса на высший муниципальный пост претендовали директор ООО "Партнерская группа "Перспектива" Елена Нилова и руководитель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев.

"Счетная комиссия установила следующие результаты: Нилова Елена Александровна: за – 0, против 27, Силанов Алексей Николаевич: за – 26, против —1, Чернышев Евгений Викторович: за – 0, против – 27. Постановлением тайного голосования считать Силанова Алексея Николаевича главой городского округа Город Калининград", — сказал председатель счетной комиссии Олег Быков.

Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года, в 1988 году окончил Калининградский государственный университет. Имеет ученую степень — кандидат педагогических наук. С 2003 по 2010 год Силанов возглавлял комитет по образованию Калининграда, в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам. В 2012 году занимал должность заместителя председателя правительства Калининградской области, курировал социальный сектор. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом Госдумы VII созыва.

В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.

Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий, объяснив это переходом на другую работу. Обязанности главы администрации Калининграда до избрания нового мэра исполняла заместитель Ярошука Наталья Дмитриева.