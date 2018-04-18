МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не планируется, сообщил источник в МИД России.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон объявит о новых ограничительных мерах против Москвы в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, санкции коснутся компаний, которые поставляли Дамаску технологии, якобы способствовавшие производству химического оружия.

Россия и Сирия опровергают данные о химической атаке в Думе.

В последний раз Вашингтон расширял список санкций в начале апреля. Перечень пополнился 15 компаниями и 24 чиновниками и бизнесменами.

Ситуация в Думе

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

В МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".