Цивилев рассказал, как на него повлиял пожар в "Зимней вишне"

НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев признался, что после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта стал "другим человеком".

"Моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Я понимаю, что я стал совсем другим человеком. Думаю, что это повлияло не только на меня и на родственников погибших, думаю, что это 25 марта повлияло на всю нашу страну. Многие люди стали переосмысливать, что нам надо сделать, чтобы такая трагедия больше не повторилась, что сделать, чтобы дети могли спокойно ходить в школы, в кино…", — сказал Цивилев в интервью радио "Комсомольская правда", прозвучавшем в эфире в воскресенье.

Врио главы региона сказал, что чувствует на себе огромную ответственность, так как возглавил регион в столь непростое время. Он признался, что был поражен поведением многих людей, которые потеряли при пожаре своих родных, в том числе детей.

"Их трагедия была колоссальной. Многие в первые дни до конца не понимали, что происходит, надеялись, что вдруг кого-то найдем. Но дни проходили, наступало понимание трагедии Я очень много беседовал с родственниками погибших. Были люди, которые говорили не о своих детях, говорили, что им "ничего не нужно, а вы помогите школе, в которой учились наши дети, детскому садику, помогите спортивной школе, в которой учились наши дети". Это трогало до глубины души и сейчас наша задача – все, что они просили, исполнить в кратчайшие сроки", — сказал он.

Цивилев отметил, что работа по помощи родственникам погибших и пострадавшим продлится не один год. По его словам, за каждой семьей закреплен ответственный сотрудник из соцзащиты. Сам он через какое-то время намерен снова провести встречи с родственниками погибших.

"Эта работа только началась, она на долгие годы. Надо сделать так, чтобы родственники вернулись к этой жизни. Есть люди, которые сказали, что хотят восстановить свою семью, иметь детей и создать такую же полноценную семью, которая была раньше. Люди по-разному реагируют, но есть и такие", — рассказал он.

Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года он был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.