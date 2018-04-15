ГОРКИ-10 (Московская область), 15 апр — РИА Новости. Ответ на попытку силового давления со стороны США у России есть, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

"В любом случае, достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть. Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права", — сказал он.