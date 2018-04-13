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Политика

Политологи не ждут кардинального обновления правительства

14:2813.04.2018
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкДмитрий Медведев перед выступлением в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018Дмитрий Медведев перед выступлением в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кардинальных изменений в работе правительства России ожидать не стоит, его кадровое обновление также не будет масштабным, но есть несколько министров, дальнейшая карьера которых в кабмине под вопросом; при этом возвращение экс-министра финансов Алексея Кудрина вряд ли возможно, но представители либеральной группы в новом составе будут представлены, а глава МИД Сергей Лавров, если и уйдет, то по собственному желанию, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Некоторые эксперты при этом обращают внимание, что вне зависимости от нового состава правительства, оно будет заниматься реализацией программы, озвученной президентом страны, а возможные изменения будут касаться уточнения функционала и распределения его между правительственными структурами.

Насколько масштабным будет кадровое обновление

По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, существенных перемен в составе правительства ожидать не стоит, и кабинет министров обновится "менее чем наполовину".

"В основе своей он останется прежним. И это не плохо: преемственность – это плюс. Думаю, что некоторые министры подлежат замене, но фамилии их называть не буду. Я думаю, что ключевые министры останутся на своих местах", — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается политолог, член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Он отмечает, что президент уже озвучил программу на будущий срок, а потому новое правительство, "вне зависимости от того, кто будет его возглавлять и в какой степени оно будет обновлено", займется реализацией именно этой программы.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вопросы депутатов Медведеву в ходе отчета в основном касались экономики

"В любом случае, мне кажется, кадровое обновление не будет очень большим: это не соответствует стилю президента", — добавил собеседник агентства.

Кто останется в правительстве и кто в него войдет

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов подчеркивает, что персональный состав кабинета министров во многом "будет привязан к структурным изменениям". Если говорить о министерских позициях, то, по мнению эксперта, изменения могут коснуться, прежде всего, сферы образования и науки.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политтехнолог Евгений Минченко называет четверку "крепких министров", у которых высокие шансы сохранить свои позиции — или в формате министров, или в формате вице-премьеров: это министр энергетики РФ Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

"Что касается остальных, я думаю, там скорее будет вопрос баланса между группами. Но я думаю, что судя по тому раскладу, который есть на данный момент, можно ожидать ослабления группы Медведева, даже если он останется премьер-министром, и роста представительства групп Чемезова и Ковальчуков", — уточнил собеседник агентства.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Слатинов говорит о наличии претензий к управленческим ролям или репутационным позициям некоторых членов кабмина, приводя в пример Дмитрия Рогозина. По его мнению, в последние годы было много претензий к качеству работы и функционалу, которым занимается вице-премьер, несмотря на достижения ВПК — "то есть здесь очень противоречивая ситуация для президента".

Претензии репутационного характера, полагает он, есть к вице-премьеру Сергею Приходько, министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и главе Минкультуры Владимиру Мединскому. Также эксперт сомневается, что в правительстве останется вице-премьер Виталий Мутко.

Если говорить о возможном приходе в правительство кого-то из либерального крыла, то, по мнению Калачева, это будет "точно не сам Кудрин", но "состав будет сбалансирован, и системные либералы будут там представлены".

Что касается министра иностранных дел Лаврова, то эксперты не исключают, что он может покинуть кабинет министров, но по своему желанию. Так, Слатинов говорит, что в случае с главой МИД "есть какой-то элемент усталости", но оговаривается, что его отставка "не обязательно" случится.

Калачев напомнил, что главу МИД уже "не раз торопились провожать", но это один из самых популярных министров, а потому он уйдет, "если он сам захочет". "Если говорить про всякие варианты о его преемнике, которые были в телеграмм-каналах, например, о замене Лаврова на Пескова, я отвергаю", — добавил эксперт.

Какие изменения ждут правительство

Политтехнолог Минченко отмечает, что "борьба за структуру правительства" еще ведется, и "решений окончательных нет", но можно выделить несколько связанных с этим тем. "Первая – это тема вице-премьеров как кураторов проектов, которые были заявлены в послании президента. Тема вторая – возможность появления министерства или профильного вице-премьера по Арктике", — уточнил он.

Дмитрий Медведев перед выступлением с отчётом о результатах деятельности правительства РФ за 2017 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Эксперт Слатинов не занимает какую-то одну позицию и считает, что Путин, с одной стороны, готов осуществить "серьезную, кардинальную перестройку", но, с другой стороны, "будет опасаться это делать в ситуации, когда эта перестройка может оказать дестабилизирующее влияние в очень хрупкой и очень сложной ситуации, связанной с санкциями".

По его мнению, будет несколько вариантов, как, например, "перенести работу министерств и ведомств целиком на проектный принцип и выстроить проектную структуру внутри исполнительной власти". "Мне кажется, скорее всего, будут подготовлены какие-то другие варианты, более мягкие, когда будет усилена роль, например, проектного офиса", — предположил он.

Также, считает Слатинов, будет предпринята попытка добиться "большей понятности и прозрачности в распределении функций между министерствами, агентствами и службами, потому что сегодня эта структура очень громоздкая, очень неповоротливая".

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Политика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Александр Елистратов
Толку от тех перестановок? Уберут одного министра, назначат другого, а выполнять он всё равно будет волю правящего класса. А правящий класс у на это те, которых вроде как нет :)
15:19
13.04.2018
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Oleg Buzmakov
Какие обновления или нововведения можно ждать от правительства? Самый сильный и визионерский шаг новой реформаторской политики-блокировка Telegram.
Этим все сказано.
14:41
13.04.2018
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Станислав Митрофанов
Печалька!
14:31
13.04.2018
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И.В.
Станислав Митрофанов, Грустно.
14:50
13.04.2018
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