Песков: никаких решений по составу правительства Путин пока не принимал

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не принимал никаких кадровых решений, касающихся нового состава кабинета министров и, в частности, главы МИД Сергея Лаврова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких решений, как вы знаете, президент не принимал. Как только будут приняты решения о кадровом составе нового кабинета министров, мы будем вас информировать соответствующим образом", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, в которых говорится, что глава российского МИД сохранит свою должность в новом кабинете министров.