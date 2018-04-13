Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина на посту президента

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство россиян (80%) оценивают работу президента Владимира Путина как хорошую, о своем доверии главе государства заявили 78% опрошенных, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как показали данные опроса, 80% респондентов положительно оценили работу российского президента, противоположно высказались 12% опрошенных. Говоря о доверии Путину, 42% россиян заявили, что безусловно доверяют президенту, 36% — скорее доверяют; о том, что скорее не доверяют, высказались 10% опрошенных, а о полном недоверии заявили 8% респондентов. Отвечая на вопрос, как изменилось доверие к президенту за последний месяц, 57% затруднились ответить, 29% сказали, что доверие возросло, а у 14%, наоборот, снизилось.

Кроме того, респондентам было предложено ответить на вопрос: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ, скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов вы бы проголосовали?" На этот вопрос 64% респондентов заявили, что их голос был бы отдан за Путина.

Как показали данные опроса, 31% доверяют премьер-министру России Дмитрию Медведеву (8% опрошенных сообщили о безусловном доверии премьеру, а 23% сказали, что скорее доверяют). О том, что они "безусловно не доверяют" главе правительства, заявили 29% опрошенных, о том, что "скорее не доверяют" – 24%. В то же время, 33% респондентов считают, что премьер-министр работает на своем посту хорошо, противоположного мнения придерживаются 41% россиян.

Говоря о рейтинге партий, почти половина россиян (47%) заявили о поддержке "Единой России", 9% — за КПРФ, 8% поддерживают ЛДПР, 2% — "Справедливую Россию".

По данным ФОМ, в целом доверяют "Единой России" 60% респондентов, так или иначе не доверяют партии 28% опрошенных. Согласно данным опроса, за последний месяц 18% россиян стали меньше доверять единороссам, о возросшем доверии также сообщили 18% опрошенных. Говоря о деятельности партии, 56% считают ее работу хорошей, 25% придерживаются противоположного мнения.

Источник данных — "ФОМнибус". Опрос проводился 25 марта 2018 года среди 3000 граждан России старше 18 лет в 73 субъектах РФ, 207 населенных пунктах методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.