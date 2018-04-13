Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство россиян считают, что политика России в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО, свидетельствуют данные из опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, среди тех, кто считает, что политика России способствует снижению риска войны со странами НАТО, 17% считают, что Россия проводит миролюбивую политику, стремится решать все вопросы дипломатическим путем, 9% отметили, что Россия демонстрирует военную мощь, укрепляет свою обороноспособность, 8% респондентов подчеркнули, что авторитет российского президента Владимира Путина и его действия уменьшают риск войны.
Кроме того, 38% опрошенных считают, что вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО сейчас выше, чем была в 70-е годы прошлого века, во времена правления Леонида Брежнева, 17% уверены, что сейчас эта вероятность ниже, 12% отметили, что она остается на том же уровне, 34% затруднились ответить.
В опросе, который проходил с 7 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.