Зюганов не вышел к журналистам после сообщений о госпитализации

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в пятницу не появился на пресс-подходе после сообщений в СМИ о его госпитализации.

Ранее СМИ сообщили о том, что лидер левых находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции. Позже глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.

В пятницу лидеры фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.

Геннадий Зюганов руководит фракцией КПРФ в Госдуме с 1994 года. В 2001-м избран председателем Совета Союза коммунистических партий — КПСС, эту должность он занимает по сей день.

Лидер левых четырежды баллотировался на пост президента — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех выборах занимал второе место.

Зюганов входит в Государственный совет, представляет Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы, награжден орденами Александра Невского, Дружбы народов (Белоруссия) "Знак Почета" и множеством медалей.