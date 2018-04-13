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Политика

ВЦИОМ: почти 90% россиян назвали адекватным ответ на высылку дипломатов

Сюжет:
Высылка иностранных дипломатов из России (91)
08:1713.04.2018
(обновлено: 08:30 13.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-ПетербургеСотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Свыше 80% россиян считают причиной высылки российских дипломатов из ряда западных государств желание ослабить позиции страны на международной арене, а ответные меры России называют абсолютно адекватными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Автобус с сотрудниками посольства России в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
Это было непристойно. Почему Западу стыдно за высылку дипломатов

"Россияне в большинстве своем (87%) считают дипломатический конфликт раздутым со стороны Запада с целью ослабить позиции нашей страны на международной арене. Лишь 3% соглашаются с версией, что российские дипломаты были объявлены "персонами нон грата" действительно в связи с делом Скрипаля", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Об ответных мерах российских властей, последовавших за высылкой дипломатов, по данным ВЦИОМ, слышали 88% опрошенных, в том числе 53% хорошо знают об этой ситуации. Социологи указывают, что 89% респондентов называют ответные меры России "абсолютно адекватными в сложившейся ситуации".

Как Россия должна ответить на высылку дипломатов из Великобритании?
Результаты

  • 23.2%

    Зеркально

  • 70.3%

    Нужны более жесткие меры

  • 6.5%

    Оставить провокации без внимания
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Однако в вопросе последствий этих двусторонних шагов мнения россиян разделились: 29% полагают, что отношения России и Запада ухудшатся, 20% — рассчитывают на положительный эффект; треть участников опроса (33%) никаких изменений в отношениях не ждут.

"В критический час конфронтации между нашей страной и Западом мы видим широкую общественную консолидацию вокруг руководства страны с целью защиты национальных интересов — вопреки провокационным и опасным действиям ведущих стран Запада", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Автомобиль выезжает с территории посольства России в Варшаве. 26 марта 2018
© REUTERS / Kacper Pempel
Самострел Британии: высылкой российских дипломатов Запад раскалывает себя

Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-7 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
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Высылка российских дипломатов и ответные шаги
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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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dr.domino2016
Ещё бы провели опрос,как надо отвечать на агрессию против России.Примерные вопросы:1.Уехать из страны 2.Включить до полной дипломатию и попытаться договориться 3.Дать как следует в ответку.чтобы не показалось мало. Ну,или что-нибудь подобное...
08:32
13.04.2018
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tankist6403
У США осталась задолженность в количестве 150 дипломатов, об этом надо помнить.
08:24
13.04.2018
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dr.domino2016
tankist6403, помним,скорбим...
08:33
13.04.2018
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