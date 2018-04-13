Юрист назвал странной отмену запрета Улюкаеву работать чиновником

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отмена запрета бывшему министру Алексею Улюкаеву, приговоренному к восьмилетнему сроку в колонии, работать чиновником после освобождения, выглядит странной, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.

"Дополнительное наказание обычно назначается, если преступление тесно связано с профессиональной деятельностью подсудимого. С учетом того, что суд не изменил срок заключения и согласился с выводами суда первой инстанции, отмена дополнительного наказания выглядит достаточно странно", — сказал РИА Новости Бишенов.

Он считает, что в данном случае подтверждение приговора вносит "чисто техническое изменение, которое, по сути, не меняет приговор в целом". По словам адвоката, сложно сказать, "чем руководствовались судьи, которые постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности".

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.