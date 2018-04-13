ТПП попросила Путина создать министерство лесного хозяйства

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Торгово-промышленная палата России предлагает создать в стране министерство лесного хозяйства, говорится в письме главы палаты Сергея Катырина на имя президента России Владимира Путина, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Лесной комплекс занимает важнейшее место в экономике страны, однако лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность ведутся в целом малоэффективно. Со своими задачами не справляется и нынешний Лесной кодекс", — говорится в письме.

Катырин отмечает, что меньше трети лесных массивов находится в аренде, а на остальной территории практически отсутствует уход и контроль за лесами, особенно в удаленных регионах. "Имеющиеся мощности в лесной промышленности в большинстве своем не способны выпускать конкурентоспособную продукцию, особенно это относится к глубокой химической переработке древесины. За последние десятилетия не построено ни одного нового целлюлозно-бумажного предприятия", — пишет глава палаты.

"Анализ мирового опыта показывает, что успех имеется в тех странах, где есть соответствующий единый государственный орган, отвечающий за ведение и регулирование лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности", — подчеркивает Катырин.

"По мнению делового сообщества, объединенного ТПП РФ, необходимо принять принципиальное решение об образования самостоятельного единого федерального органа исполнительной власти — министерства лесного комплекса Российской Федерации, возложив на него функции координации и регулирования в лесном хозяйстве и лесной промышленности", — уверен Катырин.

В письме приводятся расчеты специалистов, утверждающих, что создание единого федерального органа позволит сформировать и реализовать единую лесную политику и обеспечит уже через 5-7 лет годовой объем ВВП отрасли около 60 миллиардов долларов, или 2,5-3% ВВП страны. При этом в этом году, по оценке ТПП, он составил около 30 миллиардов долларов.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, заявил, что создание нового министерства лесной промышленности может привести к негативным последствиям, так как вырастет бюрократия, а регулирование в отрасли не станет лучше. При этом он отметил, что важно сохранить лес как ведущее богатство страны и обеспечить его правильную переработку с высокой добавленной стоимостью на территории России.