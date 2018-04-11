На сенат Франции оказывали давление при работе с Россией, заявила Матвиенко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На сенат Франции оказывалось давление, чтобы они отказались от совместной работы с Совфедом над подготовкой общего доклада о российско-французских отношениях, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании в среду.

"На сенат Франции оказывалось серьезное давление, чтобы они отказались от этой работы. Но наши коллеги проявили твердость и на деле доказали, что какие бы ни были внешние и иные обстоятельства, нужно слышать друг друга, особенно на уровне парламентов", — сказала спикер.

Она отметила, что сенаторы "доложат президенту РФ о подготовке доклада". В свою очередь, по словам Матвиенко, сенат Франции сообщит о своей работе над документом президенту Эммануэлю Макрону.

Глава международного комитета Константин Косачев отметил, что накануне в Париже на совместном заседании профильных комитетов стороны обсуждали подготовку доклада. "Осенью, возможно, выйдем на совместный текст", — добавил он.