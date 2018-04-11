В ЦСР отметили пользу от "привязки" зарплаты чиновника к результатам

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России необходимо создать Центр эффективности госуправления, который будет нацелен на внедрение лучших практик управления, среди которых может быть зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Стратегия развития страны 2018-2024", который есть в распоряжении РИА Новости.

Среди других шагов по развитию страны в докладе выделяется переход на госуправление по приоритетам.

"Деятельность правительства должна быть нацелена на выполнение стратегических приоритетов, а повседневная работа должна стать эффективной, незаметной для граждан и большей частью — цифровой", — говорится в документе.

"Сейчас мы часто видим, как заявленные президентом и правительством цели не выполняются: в том числе из-за того, что работы по их достижению несфокусированы, действия, направленные на долгосрочные цели, откладываются. Необходимо создать Центр эффективности госуправления, который будет нацелен на внедрение лучших практик управления", — отмечают авторы доклада.

Среди лучших практик они выделяют "зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата, который понятен любому гражданину; умение чиновника совершенствовать свою работу ради удобства граждан; принятие понятных решений".