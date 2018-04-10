Володин считает правильным решением экономию на ремонте здания Госдумы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экономия на ремонте здания Государственной думы является верным решением, так как экономить нужно в первую очередь на себе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сбой в работе пленарного заседания из-за неисправности микрофонов.

Во вторник на пленарном заседании в ходе выступления зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого микрофон на главной трибуне начал издавать посторонние шумы и звуки. В Госдуме объявили вынужденный технический перерыв до 15.00 мск.

"Здание не ремонтировалось уже 25 лет. У нас с вами то крыша протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы с вами на правильном пути. На себе экономим. Так и должно быть. Думаем больше о наших избирателях", — сказал Володин.