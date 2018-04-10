Экс-спикер парламента Кузбасса Синицын остался депутатом

КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник поддержал заявление Алексея Синицына о досрочном сложении с него полномочий спикера регионального парламента, при этом он остаётся членом парламента, сообщил журналистам лидер фракции "Единой России" Сергей Апарин.

Синицын ранее подал заявление об отставке с поста главы облсовета, чтобы депутаты смогли проголосовать за экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат члена регионального парламента.

"Синицын сложил полномочия спикера и, опять же, открыто сказал, что (сделал это) в пользу Амана Гумировича, когда Аман Гумирович стал депутатом. Собирается ли он сдавать мандат, мы не знаем, но пока он остаётся депутатом", — сказал Апарин.

Сам Алексей Синицын не участвовал в сегодняшнем заседании. Как пояснили РИА Новости в облсовете, его присутствие было не обязательным, а для сложения полномочий председателя заксобрания достаточно соответствующего постановления, принятого депутатами.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов. На сессии во вторник парламентарии большинством голосов (38 из 39) избрали Тулеева на эту должность.

Очередные выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут в сентябре.