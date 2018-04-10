Экс-спикер парламента Кузбасса Синицын остался депутатом

КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник поддержал заявление Алексея Синицына о досрочном сложении с него полномочий спикера регионального парламента, при этом он остаётся членом парламента, сообщил журналистам лидер фракции "Единой России" Сергей Апарин.
"Синицын сложил полномочия спикера и, опять же, открыто сказал, что (сделал это) в пользу Амана Гумировича, когда Аман Гумирович стал депутатом. Собирается ли он сдавать мандат, мы не знаем, но пока он остаётся депутатом", — сказал Апарин.
Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов. На сессии во вторник парламентарии большинством голосов (38 из 39) избрали Тулеева на эту должность.
Очередные выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут в сентябре.