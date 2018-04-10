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Политика

Тулеев прокомментировал избрание спикером парламента Кемеровской области

08:3610.04.2018
(обновлено: 09:33 10.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНачальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев и заместитель Председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018Начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев и заместитель Председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, которого во вторник избрали спикером областного парламента, заявил, что передает Кузбасс врио губернатора Сергею Цивилеву "в прекрасном, рабочем состоянии".

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын. Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Амана Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева. В итоге экс-глава региона стал спикером областного парламента.

"На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было", — сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Он отметил, что передает область новому руководителю в финансово устойчивом положении, "с денежками".

"Мы вышли среди 80 регионов России на четвертое место по налоговым доходам. Не только уголь. Тут все — металлургия, машиностроение, химия, малый бизнес, обрабатывающая промышленность", — подчеркнул он.

Тулеев добавил, что вспомнил 1990 год, когда точно так же 250 депутатов избрали его, тогда начальника Кемеровской железной дороги, председателем областного совета народных депутатов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Сегодня 2018 год — и все возвращается на круги своя. Интересно в жизни происходит, круговорот такой. Говорить мне со многими из вас легко и просто, потому что мы вместе прошли большой путь и совесть у нас перед господом чиста", — сказал он.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

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Политика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Александр qq
Какая неожиданность...
08:59
10.04.2018
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Валерий К
Ну что же. Справедливости ради, нужно отдать должное Тулееву: он вывел область из дотационного региона, в регион-донор - это правда. Посмотрим, как будет работать новый губернатор.
08:51
10.04.2018
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Владимир Соколов
Сколько можно врать? Где и что у нас цветет?? Застой, безработица (сам состою более 3 лет в службе занятости как инвалид, он всё это время врёт о создании рабочих мест для инвалидов!) Особенно противны постоянно лживые результаты выборов.
08:51
10.04.2018
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игорь учуватов
Ну как такое возможно?????????
08:50
10.04.2018
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