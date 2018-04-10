Амана Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса

КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал бывшего губернатора Амана Тулеева своим председателем, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

"В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них за — 38, один против. По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович", — зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.

Выступая перед депутатами, Тулеев заявил, что за все время работы на посту главы региона он не имел "ни дня ни ночи покоя" и отдавал ей все силы, а также о том, что считает свою совесть чистой перед богом.

Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

После отставки он получил вакантный мандат в региональном парламенте. Алексей Синицын, возглавлявший облсовет с октября 2016 года, досрочно сложил полномочия, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева. Парламентарии поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность бывшего губернатора.