Медведев пошутил на тему ротации правительства

ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил на тему ротации российского правительства.

В начале традиционного совещания в подмосковной резиденции премьера произошла небольшая заминка, поскольку вице-премьеры перепутали свои места за столом в рабочем кабинете Медведева. В частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин сначала попытался занять не свой стул, однако вице-премьеры быстро сориентировались и заняли свои традиционные места.

"Забыли, кто где размещается? Ротация произошла", — пошутил Медведев.

Данная заминка могла быть вызвана тем, что в понедельник в совещании у главы правительства принимали участие не все вице-премьеры. В частности, отсутствовал Виталий Мутко.