ЦИК хочет создать новую избирательную систему к следующим выборам

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЦИК РФ хочет создать беспрецедентно новую избирательную систему к следующим федеральным выборам, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"Мы не намерены останавливаться. Мы проводим внутреннюю глубокую работу над ошибками… Есть серьезная амбиция — создать беспрецедентную новую, современную избирательную систему, аналогов которой в мире не будет. С одной стороны, максимально защищенную с учетом внешних вызовов, которые есть, с другой стороны, максимально прозрачную, чтобы результаты выборов не вызывали ни у кого сомнения", — сказала Памфилова на заседании коллегии Минкомсвязи в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, сам по себе ЦИК с этой работой не справится. "Сейчас в рамках аппарата ЦИК планируем создать управление по перспективному развитию и вместе (с Минкомсвязи — ред.) мы такие элементы подготовим, которые позволят нам сделать то, о чем я сказала", — добавила Памфилова.