Глава МИД КНДР прибыл в Россию с официальным визитом

МИД КНДР Ли Ён Хо во время встречи в аэропорту Домодедово. 9 апреля 2018

МИД КНДР Ли Ён Хо во время встречи в аэропорту Домодедово. 9 апреля 2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.

Министр прибыл в РФ в понедельник утром около 10.00 мск рейсом Туркменских авиалиний из Ашхабада в московский аэропорт Домодедово.

Глава северокорейского МИД находился с визитом в Туркменистане 7-8 апреля, куда он прибыл из Азербайджана после посещения министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

У выхода из зала прилета официальных делегаций министра встречала группа в основном японских и южнокорейских журналистов. Ли Ён Хо не стал отвечать на их вопросы, даже задержавшись в их окружении на несколько секунд в круговой двери.

Как ранее сообщал МИД РФ, Ли Ен Хо во вторник проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министры обсудят двустороннее сотрудничество, вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР, ситуацию на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР.

Прибытие главы МИД КНДР в Москву вызвало у журналистов большой ажиотаж. pic.twitter.com/sVt4uZyMU6 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.

Также важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования.

Но главный северокорейский дипломат, не сказав ни слова, уехал из аэропорта. pic.twitter.com/Al3qFXwOkL — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.

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