Глава МИД КНДР прибыл в Россию с официальным визитом

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Глава северокорейского МИД находился с визитом в Туркменистане 7-8 апреля, куда он прибыл из Азербайджана после посещения министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.
У выхода из зала прилета официальных делегаций министра встречала группа в основном японских и южнокорейских журналистов. Ли Ён Хо не стал отвечать на их вопросы, даже задержавшись в их окружении на несколько секунд в круговой двери.
Как ранее сообщал МИД РФ, Ли Ен Хо во вторник проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министры обсудят двустороннее сотрудничество, вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР, ситуацию на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР.
Прибытие главы МИД КНДР в Москву вызвало у журналистов большой ажиотаж. pic.twitter.com/sVt4uZyMU6— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.
Также важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования.
Но главный северокорейский дипломат, не сказав ни слова, уехал из аэропорта. pic.twitter.com/Al3qFXwOkL— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.