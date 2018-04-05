ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пригласил французских сенаторов в Россию для проведения очередного совместного заседания комитетов Сената Франции и Совфеда, возможно, в одном из российских регионов.
"Мы ждём наших французских коллег с новым визитом для очередного совместного заседания комитетов по международным делам, на этот раз в России. Мы предложили нашим коллегам подумать о том, чтобы перестать работать только в столицах и выносить наш разговор в регионы — там, где живут люди, которые заинтересованы в том, чтобы российско-французские отношения развивались поступательно и продуктивно", — сказал Косачев журналистам по итогам совместного заседания в Сенате Франции.
Российский парламентарий высоко оценил разговор с французскими коллегами, отметив, что беседа не стала обменом взаимными обвинениями.