Путин встретится в четверг с врио главы Кемеровской области Цивилевым

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 1 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий бывшего губернатора региона Амана Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Цивилев. Тулеев получил вакантный мандат народного депутата регионального парламента.