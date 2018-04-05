Путин встретится в четверг с врио главы Кемеровской области Цивилевым

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня запланировано несколько рабочих встреч у президента. Одна из них будет публичной — президент примет Цивилева. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был — в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилевым также достаточно важно", — сказал Песков журналистам в четверг.

Путин 1 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий бывшего губернатора региона Амана Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Цивилев. Тулеев получил вакантный мандат народного депутата регионального парламента.