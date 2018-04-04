МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Москва вручила ноту протеста поверенному в делах Украины в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Помимо освобождения экипажа, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.
Ранее сообщалось, что капитану "Норда" Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Консульский отдел посольства РФ на Украине незамедлительно связался с адвокатами россиянина и выяснил, что херсонское управление будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста", — добавила Захарова.
Задержание и арест "Норда"
На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У всех — российские паспорта, выданные в Керчи.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.
На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".