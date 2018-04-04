МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Москва вручила ноту протеста поверенному в делах Украины в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях.

Помимо освобождения экипажа, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.

Ранее сообщалось, что капитану "Норда" Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Консульский отдел посольства РФ на Украине незамедлительно связался с адвокатами россиянина и выяснил, что херсонское управление будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста", — добавила Захарова.

Задержание и арест "Норда"

На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У всех — российские паспорта, выданные в Керчи.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства". © РИА Новости / Виталий Подвицкий Йо-хо-хо, и бутылка горилки

Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.