Глава МИД КНДР посетит Россию 9-11 апреля

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо посетит РФ 9-11 апреля, переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намечены на 10 апреля, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"9-11 апреля состоится официальный визит в Российскую Федерацию министра иностранных дел КНДР. 10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым и международным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", — заявила Захарова на брифинге.