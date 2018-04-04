Гордума избрала врио главы Воронежа Кстенина мэром города

ВОРОНЕЖ, 4 — РИА Новости. Депутаты Воронежской городской думы избрали временно исполняющего обязанности главы администрации города Вадима Кстенина мэром, сообщил РИА Новости представитель заксобрания.

В декабре 2016 года депутаты воронежской городской думы отменили выборы главы города населением, решив, что теперь они будут выбирать его сами. Решение вызвало недовольство среди жителей города, прошли акции протеста.

Владимир Путин 25 декабря прошлого года принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева. Обязанности мэра, согласно уставу города, стал исполнять первый зам — Вадим Кстенин. Утвержденный решением городской думы конкурс по отбору кандидатур на должность главы Воронежа состоялся 20 марта. Из шести кандидатов в итоге были отобраны двое — Вадим Кстенин и генеральный директор АО "Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области" Руслан Кочетов. Кто из них станет мэром города, решалось голосованием на заседании гордумы 4 апреля.

"Голосование завершилось. За Кстенина — 25 человек проголосовали, пять — против, и пять бюллетеней оказались испорчены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в голосовании приняли участие 35 из 36 депутатов. Как отметил представитель гордумы, Кстенин вступит в должность 11 апреля.

Кстенин родился в 1975 году в поселке Саулкрасты Рижского района Латвийской ССР. В 1997 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "автомобильные дороги и аэродромы". С 1998 года по июль 2008 года работал в ОАО "Воронежнефтепродукт". С июля 2008 года руководил управлениями в администрации Воронежа, был замруководителя областной "Единой дирекции капитального строительства и газификации", с 2010 по 2015 годы руководил управлением ЖКХ и энергетики Воронежской области. С конца 2015 года вернулся в мэрию Воронежа, где занимал должность первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству. Женат, воспитывает сына.