"Дело Скрипаля" отравляет отношения России и Евросоюза, заявил Чижов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кризис в отношениях ЕС и РФ из-за дела Скрипаля отравляет отношения, нужно вместе найти решение проблемы, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Я не хотел бы проводить параллели, некоторые говорят уже и о сходстве с кубинским кризисом, но это несколько рискованно. Но да, эта ситуация на самом деле отравляет наши отношения. И это что-то, на что мы должны вместе найти антидот, к тому же, британцы ведь поднаторели в этом", — сказал Чижов журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.