МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Альянс зеленых" проведет праймериз на выборы мэра Москвы, контроль за ходом голосования возьмет на себя Общественная палата РФ, которая объявит результаты праймериз на Московском экологическом форуме в конце мая, сообщает пресс-служба партии в среду.
Отмечается, что контроль за ходом голосования возьмет на себя ОП РФ, которая объявит результаты праймериз на Московском экологическом форуме, который пройдет в конце мая в Москве.
По данным партии, к участию в праймериз будут допущены кандидаты, представившие предвыборную программу, в основу которой лягут конкретные предложения по улучшению экологической ситуации в столице.
При этом партия считает, что основными проблемными точками являются экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, состояние водных ресурсов столицы, озеленение города и сохранение особо охраняемых природных территорий, ответственное отношение к животным и сохранение биоразнообразия, а также обращение с отходами и ресурсосбережение.
По словам одного из инициаторов "зеленых" праймериз лидера "Альянса Зеленых" Александра Закондырина, слова которого приводит пресс-служба партии, предварительное голосование по выбору единого кандидата поможет вывести на первый план зеленую повестку и позволит найти решение накопившихся экологических вопросов.