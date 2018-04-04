МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Альянс зеленых" проведет праймериз на выборы мэра Москвы, контроль за ходом голосования возьмет на себя Общественная палата РФ, которая объявит результаты праймериз на Московском экологическом форуме в конце мая, сообщает пресс-служба партии в среду.

"В предварительном голосовании примут участие кандидаты от экологических партий, движений, общественных организации и инициативных групп граждан, занимающихся решением экологических проблем Москвы. Победитель "зеленых" праймериз будет определяться путем открытого честного голосования москвичей как на специально созданном сайте в режиме онлайн, так и на специально оборудованных точках во всех округах Москвы", — говорится в сообщении партии.

Отмечается, что контроль за ходом голосования возьмет на себя ОП РФ, которая объявит результаты праймериз на Московском экологическом форуме, который пройдет в конце мая в Москве.

По данным партии, к участию в праймериз будут допущены кандидаты, представившие предвыборную программу, в основу которой лягут конкретные предложения по улучшению экологической ситуации в столице.

"Кандидаты будут иметь на сайте личный профиль, в котором помимо своей биографии они смогут размесить выдержки из предвыборной программы, загрузить видеообращение и иную информацию, которую посчитают нужной донести до избирателей", — говорится в сообщении.

При этом партия считает, что основными проблемными точками являются экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, состояние водных ресурсов столицы, озеленение города и сохранение особо охраняемых природных территорий, ответственное отношение к животным и сохранение биоразнообразия, а также обращение с отходами и ресурсосбережение.

По словам одного из инициаторов "зеленых" праймериз лидера "Альянса Зеленых" Александра Закондырина, слова которого приводит пресс-служба партии, предварительное голосование по выбору единого кандидата поможет вывести на первый план зеленую повестку и позволит найти решение накопившихся экологических вопросов.