Четверо высланных из Польши российских дипломатов покинули страну

ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Четверо российских дипломатов, высланных из Польши, покинули эту страну, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства России в Польше Владимир Александров.

"В соответствии с требованием польской стороны до 24 часов 3 апреля объявленные Польшей персонами нон грата дипломаты выехали из страны", — сказал он.

Ранее МИД Польши принял решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Они должны были покинуть Польшу до полуночи 3 апреля.

В ответ на это российская сторона решила выслать четырех польских дипломатов, которые должны вернуться домой до 7 апреля.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.