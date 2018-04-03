Депутат не исключил, что Екатеринбург вернется к прямым выборам мэра

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько в целом поддержал решение Заксобрания Свердловской области об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, но не исключил, что через какое-то время город вернется к общенародным выборам.

Законодательное собрание Свердловской области во вторник приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены, этот пост с 2013 года занимает Евгений Ройзман. Выборы депутатов городской думы и председателя думы пройдут в сентябре 2018 года.

"Наверно, на данный момент я все-таки больше поддерживаю это решение, что все-таки на 3-5 лет пока это будет более оптимально, чтобы выбрали депутатов, назначили человека, который профессионально понимает, хозяйственник и занимается. Потом жизнь покажет. Я не исключаю, что когда-то мы вернемся к прямым общенародным выборам", — сказал РИА Новости Бидонько.

"Наверно, как у любой системы, у той и той есть определенные плюсы и минусы. Но на сегодняшний день депутаты Заксобрания приняли решение, посчитали, что все-таки для региона, для Екатеринбурга такая система лучше все-таки, когда будет единовластие", — добавил он.

Бидонько отметил, что сам изначально был против системы, в которой есть два управленца — глава городской думы и глава администрации города. По его мнению, в этом случае граждане не всегда понимают, кто из этих руководителей главнее и к кому идти со своими проблемами.

"Сейчас надо это объединить для того, чтобы был один человек, как это было всегда. Я сам главой работой. Был в одном лице. Считаю, что это правильно, потому что исполнительная власть все-таки требует решений мгновенных. А двоим людям это всегда сложнее. Мне кажется, больше бюрократии", — пояснил депутат.

При этом парламентарий отметил, что когда люди выбирают главу города, то он отчитывается перед своими избирателями напрямую. "Мне кажется, это, с точки зрения, наверно, ответственности, перед народом более дисциплинирует. И он понимает, что он прошел, пообещал конкретным людям, они за него проголосовали", — отметил Бидонько.

В понедельник в Екатеринбурге прошел согласованный митинг против отмены прямых выборов мэра. В нем, по данным мэрии города, приняли участие около 1,7 тысячи человек. Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с РИА Новости раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения — стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области не согласился с ним, отметив, что законопроект "не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления". Ройзман позже заявил, что в конкурсе на должность мэра участвовать не намерен.