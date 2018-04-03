В СФ предложат меры по ужесточению наказания за нарушение госсуверенитета

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Профильная комиссия Совфеда намерена разработать предложения по ужесточению наказания за нарушение госсуверенитета России, заявил журналистам во вторник глава комиссии Андрей Климов.

"Мы будем предлагать меры по ужесточению, упорядочиванию законодательства в сфере защиты госсуверенитета", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что попытки активного воздействия на электоральный суверенитет РФ отмечаются с 2016 года. "Действующие нормы уголовного законодательства исполняются (у нас) крайне невнятно и не по принципу неотвратимости наказания. С 2016 года с десяток статей УК было нарушено", — сказал парламентарий.