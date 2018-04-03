Ройзман готов подать в суд из-за отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассматривает вариант защиты прямых выборов мэра города через суд.

Законодательное собрание Свердловской области во вторник приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Как сообщалось ранее, законопроект предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Там достаточно юридических оснований. Во-первых, откровенно нарушен ряд норм Конституции, 154-й закон, 131-й закон, Европейская хартия местного самоуправления, которую мы подписали в 1998 году. Очень много юридических нарушений. Кроме того, само принятие закона прозвучало как оскорбление всем жителям города. И, конечно, никто не будет сдаваться, будем искать формат", — сказал Ройзман РИА Новости во вторник.

Он добавил, что сейчас защитники выборов мэра решают, каким образом вести борьбу дальше. "Сейчас перегруппируемся, посмотрим. Сделаем работу над ошибками. Меня не интересует Ройзман в этой ситуации, потому что я бы и сам ушел. Меня интересует сам институт выборов", — сообщил мэр. Он уточнил, что сейчас ему "звонят юристы со всей страны", которые видят в отмене прямых выборов мэра нарушение Конституции и выступают со своими предложениями.

В конкурсе на должность мэра Ройзман участвовать не намерен. "Я никогда не буду участвовать в конкурсе назначенцев по той причине, что я не обладаю качествами, необходимыми для назначенца. И слава богу, что не обладаю. Я могу идти от жителей города, соблюдать их интересы, отчитываться перед ними, но у меня никогда в жизни не было начальников. Причем, надо понимать, что там никакого конкурса не будет. Есть конкретный человек, которого уже представили губернатору и который будет назначен на эту должность", – подчеркнул глава города.

Ройзман считает, что городу, который претендует на ЭКСПО, нельзя отменять прямые выборы мэра. "В этой ситуации отменять прямые выборы мэра и одновременно претендовать на ЭКСПО среди европейских городов – это все равно, что себе в ногу выстрелить", — заявил политик. По словам Ройзмана, он ни минуты не сомневается, что будет востребован после того, как закончится срок его мэрских полномочий.