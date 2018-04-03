Ройзман готов подать в суд из-за отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассматривает вариант защиты прямых выборов мэра города через суд.
"Там достаточно юридических оснований. Во-первых, откровенно нарушен ряд норм Конституции, 154-й закон, 131-й закон, Европейская хартия местного самоуправления, которую мы подписали в 1998 году. Очень много юридических нарушений. Кроме того, само принятие закона прозвучало как оскорбление всем жителям города. И, конечно, никто не будет сдаваться, будем искать формат", — сказал Ройзман РИА Новости во вторник.
В конкурсе на должность мэра Ройзман участвовать не намерен. "Я никогда не буду участвовать в конкурсе назначенцев по той причине, что я не обладаю качествами, необходимыми для назначенца. И слава богу, что не обладаю. Я могу идти от жителей города, соблюдать их интересы, отчитываться перед ними, но у меня никогда в жизни не было начальников. Причем, надо понимать, что там никакого конкурса не будет. Есть конкретный человек, которого уже представили губернатору и который будет назначен на эту должность", – подчеркнул глава города.
Ройзман считает, что городу, который претендует на ЭКСПО, нельзя отменять прямые выборы мэра. "В этой ситуации отменять прямые выборы мэра и одновременно претендовать на ЭКСПО среди европейских городов – это все равно, что себе в ногу выстрелить", — заявил политик. По словам Ройзмана, он ни минуты не сомневается, что будет востребован после того, как закончится срок его мэрских полномочий.