Бывший премьер Дагестана готов взять ответственность за отравление Скрипаля

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, обвиняемый в мошенничестве, заявил, что он готов взять на себя ответственность за покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Позиция обвинения по этому делу сильно напоминает дело Скрипаля, когда Англия засветила три листочка и на этом основании давит на Россию. Мне на нарах делать нечего, обвиняют меня беспочвенно, поэтому обещаю взять на себя ещё и убийство Скрипаля, раз меня так или иначе хотят посадить", — заявил Гамидов в ходе судебного заседания, на котором решается вопрос о продлении ареста ему, а также бывшему министру образования Дагестана Шахабасу Шахову, зампреду правительства республики Шамилю Исаеву и вице-премьеру республики Раюдину Юсуфову.

В начале марта Мосгорсуд признал арест Гамидова законным и обоснованным. Тогда защита заявляла о неправомерности ареста, указывая, среди прочего, что на освобождении бывшего чиновника настаивает глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (адвокат представил его письмо), а сам Гамидов имеет ряд медалей, наград и благодарственных писем за разные заслуги.

Сам обвиняемый отвергает обвинения в свой адрес, называя их "политическим заказом".

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.