КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, получивший вакантный мандат народного депутата регионального совета, не собирается становиться председателем законодательного органа, сообщил РИА Новости во вторник осведомленный источник.

"Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них", — сказал собеседник агентства.

Избирательная комиссия Кемеровской области на заседании во вторник решила передать вакантный мандат депутата областного совета экс-главе региона. На последних выборах в облсовет в 2013 году Тулеев был зарегистрированным кандидатом из единого списка, выдвинутого кемеровским региональным отделением партии "Единая Россия".

По информации газеты "Коммерсант", на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера регионального парламента. Вместо него главой совета депутатов, по данным издания, должен стать Тулеев.

Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и гибели 64 человек. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.

Очередные выборы в совет народных депутатов Кемеровской области пройдут в сентябре 2018 года.