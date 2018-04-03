Власти Крыма пообещали ответить на провокацию Украины в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Россия предпримет ответные меры на провокацию Украины, арестовавшей крымское рыболовецкое судно "Норд", сообщил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мурадов подчеркнул, что МИД РФ предпринимает необходимые адекватные меры по ответу на провокацию.

"Прежде всего, задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях. И если Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей, на других морских пространствах", – сказал Мурадов, слова которого приводит правительство республики. Постпред заверил, что МИД РФ и правительство Крыма предпринимают все меры для освобождения моряков.

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