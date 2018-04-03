В МИД назвали театром абсурда заявления НАТО о готовности к диалогу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва считает театром абсурда заявления НАТО, что она готова к диалогу, но при этом альянс высылает российских дипломатов, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что действия альянса по высылке сотрудников постпредства РФ "уже противоречат тем многочисленным заявлениям" и генсека и других представителей НАТО о том, что организация заинтересована в политическом диалоге с РФ, предотвращении опасных военных инцидентов, созыве заседания Совета Россия-НАТО.

"Это театр абсурда", — сказал Грушко.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отзыве, в качестве меры реагирования альянса на "дело Скрипаля", аккредитации у семи сотрудников российского постпредства при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность постпредства сокращается до 20 человек.

Источник в МИД РФ заявил, что Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО. По его словам, "этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе".

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.