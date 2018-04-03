Китайская делегация прибыла в Москву выразить единую с Россией позицию

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы дать США знать о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Он поблагодарил Шойгу за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства.

По его словам, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", — подчеркнул министр обороны КНР.

"Во-вторых — чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России. Особенно в этой ситуации, мы приехали, чтобы поддержать вас", — сказал Фенхе.

"И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике", — заключил он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, приветствуя китайского коллегу в российской столице, отметил, что благодаря усилиям политического руководства России и Китая отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.