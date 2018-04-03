МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В будущем отношений РФ и Запада мяч находится на стороне партнеров, а не Москвы, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Поэтому, по большому счету, я уже не говорю про отношения (только) с США, мяч на стороне наших партнеров. Я глубоко убежден, что конечный интерес, особенно интерес европейцев — это признать реалии, признать то, что Европа без России — это не Европа, это может быть Евросоюзом",- заявил он, выступая на экспертной дискуссии клуба "Валдай" "Будущее дипломатии и политической коммуникации", отвечая на вопрос о будущем отношений России и Запада.