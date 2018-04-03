Глава Якутии ушел в плановый отпуск на фоне слухов о возможной отставке

ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушел в плановый отпуск на фоне слухов о его возможной отставке, которые якутские власти назвали провокацией.

В последнее время в ряде СМИ, в частности, "Вести Якутии", Znak.com, и мессенджере Telegram распространяются данные о возможной отставке Борисова, это связывают с инцидентом на борту самолета "Аэрофлота", а также с результатами выборов президента РФ в Якутии.

"Второго апреля глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов отбыл в плановый отпуск. На период отпуска Ил Дархана исполнение обязанностей главы республики в соответствии с Конституцией РС(Я) возложено на председателя правительства Евгения Чекина. Егор Борисов дал ему указание во время своего отсутствия в постоянном режиме информировать его обо всех делах и событиях", — сообщается на сайте Борисова.

Отмечается, что накануне отпуска глава региона провел рабочее совещание с членами правительства республики, призвав министров держать на контроле резонансные вопросы и чрезвычайные ситуации. Особое внимание Борисов попросил уделить обеспечению зимовки скота в северных и арктических районах, своевременному завозу грузов по автозимникам, подготовке к паводку и пожароопасному сезону, а также проведению республиканских мероприятий.

В администрации правительства республики слухи в СМИ о возможной отставке Борисова назвали провокацией. "Без сомнения, это очередная провокация", — сказали РИА Новости в якутском правительстве.

В феврале этого года в Telegram была опубликована информация, что глава Якутии на борту самолета "Аэрофлот" якобы не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением. В "Аэрофлоте" позднее рассказали, что пассажиры пришли на посадку последними с большим числом пакетов Duty Free и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны, а помощник главы республики якобы попытался проникнуть в кабину пилотов. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге помощник был снят с рейса. Власти Якутии, комментируя инцидент, заявляли, что никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса, Росавиации или администрации президента РФ со стороны Борисова не было. Они отметили, что у пассажиров не было с собой ни одного пакета с надписью Duty free. Обе стороны намеревались подать заявления в суд.