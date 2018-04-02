Москва опасается санкций США против российских активов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва опасается, что Вашингтон может ввести экономические санкции против российских активов, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

"Ну как вы будете противодействовать, если они бульдозером давят, дипсобственность захватывают", — сказал он.

Дипломата спросили, можно ли что-то предпринять в превентивном порядке. Он ответил, что нельзя быть готовым " ко всему всегда и везде".

"Вы же знаете, что сегодня законодательство такое, что оно подразумевает возможность в любое время против любых, в любой форме, в любом объеме", — уточнил Панкин.

США не первый год ведет ограничительную политику в отношении России. Поводом послужили присоединение Крыма и позиция Москвы по ситуации на Украине. Санкции касаются как отдельных физических лиц, так и целых секторов экономики. Россия в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.