Лавров рассказал, как далеко могут зайти "дипломатические войны"

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 2 апреля 2018

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 2 апреля 2018

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя дипломатические войны с Западом из-за "дела Скрипаля", заявил, что не от Москвы зависит, как далеко они зайдут.

"В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Если говорить, как говорили раньше в детстве, — кто первый начал, тот должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", — заявил министр во время пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Бангладеш.

По словам Лаврова, Запад выслал российских дипломатов под надуманными предлогами, сократив возможность для диалога.

Заинтересованные стороны

Глава внешнеполитического ведомства также остановился на том, кто заинтересован в "деле Скрипаля". По его словам, это могло быть выгодно британским спецслужбам, "которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство", и правительству, которое хочет отвлечь внимание избирателей от неудач по Brexit.

Министр отметил, что по "делу Скрипаля" существует целый ряд вопросов, которые задают как эксперты, так и главы многих государств. По его словам, "британские коллеги заигрались", и им не удастся уйти от ответов.

Лавров также обратил внимание на то, что обвинения в адрес России возникли накануне выборов и чемпионата мира по футболу. Министр в очередной раз подчеркнул, что у России не было мотивов совершать это преступление.

"Человек был помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад. Если бы к этому человеку были бы какие-то претензии, наверное, он не подлежал бы обмену", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

"Закон не писан"

Кроме того, министр вновь подчеркнул, что Британия обвинила Россию бездоказательно, не выполнив процедуры, предусмотренные в Конвенции о запрещении химического оружия.

"Там страна, которая имеет подозрение в отношении любого другого государства, имеет полное право и даже обязана обратиться к этому государству. А это государство обязано в течение максимум десяти дней дать исчерпывающий ответ. Если обращающаяся сторона сочтет эти ответы недостаточными, она имеет право созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО и так далее. Там целый ряд шагов прописан в конвенции", — рассказал Лавров.

Однако, как отметил глава МИД, Лондон выдвинул обвинения в адрес России, не выполнив этих процедур. По его словам, это доказывает, что Британии "закон не писан".

Министр подчеркнул, что Россия будет настаивать на выяснении всех фактов по отравлению.

По его словам, на данный момент все обращения Москвы к Лондону о консульском доступе к Скрипалям отклоняются или остаются без ответа. Как отметил министр, если Британия на предстоящем заседании Исполнительного совета ОЗХО не сможет ответить на вопросы России по "делу Скрипаля", это будет означать, что весь инцидент был провокацией.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.

Кто такой Сергей Скрипаль

Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов Скрипаля завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну. В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.