Российские дипломаты, объявленные персона нон грата, покинули Молдавию

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Три российских дипломата по решению властей Молдавии покинули страну, сообщили корреспонденту РИА Новости в понедельник в посольстве России.

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персонами нон грата трех российских дипломатов.

"Сотрудники посольства России в Молдавии, которым были даны семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну", — сообщил представитель посольства. В дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада на прошлой неделе приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.