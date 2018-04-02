Полпред в СФО официально представил врио главы Кузбасса Цивилева

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на встрече с властями региона. 2 апреля 2018

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на встрече с властями региона. 2 апреля 2018

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в понедельник официально представил назначенного днем ранее врио главы Кузбасса Сергея Цивилева, передает корреспондент РИА Новости.

Представление Цивилева началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, депутатский корпус.

Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ. До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.