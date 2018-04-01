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Политика

Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева врио главы Кузбасса

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (22)
11:1101.04.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкАман Тулеев. Архивное фотоАман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет, в воскресенье на фоне трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" обратился к президенту РФ с заявлением об отставке по собственному желанию. Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева и назначил временно исполняющим главы Кузбасса Сергея Цивилева, который стал заместителем губернатора в начале марта.

Сделал все, что мог

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев, о досрочном уходе которого в отставку стало известно утром в воскресенье, выпустил видеообращение, в котором заявил, что сделал все, что мог после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где после пожара погибло 64 человек, из них 41 – дети.

"Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир", — заявил в видеообращении Тулеев.

"Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", — добавил он.

Обращаясь к жителям Кемеровской области, Тулеев отметил, что "мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства".

Тулеев подчеркнул, что в своей работе всегда руководствовался интересами страны и области. "Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе, радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю", — заключил он.

Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его губернаторские полномочия истекали в 2020 году.

Врио стал Цивилев

Участники акции зажигают свечи в память в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Всего через несколько часов пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева, врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев.

"Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области ", — говорится в указе.

Цивилев, занимавший должность генерального директора угледобывающей компании "Колмар", был назначен на должность заместителя Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку чуть менее месяца назад – 5 марта.

Цивилев с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей", квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит", квалификация экономист. С 1995 по 1996 годы руководил службой безопасности в филиале петербургского банка "Аэрофлот". С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге. После этого возглавил компанию "Колмар" — крупный холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии.

По-настоящему любил Кузбасс

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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Член комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Тулеев на посту главы региона был хозяином, а не временщиком.

"В последние дни про Тулеева писали и говорили много плохого. А сейчас, после отставки, осмелеют очень многие из тех, кто еще несколько дней назад побоялись бы ему слово поперек сказать, в глаза взглянуть. Теперь они будут смело кричать ему оскорбления в спину. Да уже начали, когда стало ясно, что отставки не избежать: стали бросать ему в лицо награды, которые когда-то получали из его рук и которыми хвастались", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Горелкин, проработавший с кемеровским губернатором пять лет (в пресс-службе администрации региона и как глава управления по работе со СМИ), поделился воспоминаниями, как впервые оказался дома у Тулеева, обстановка которого вопреки слухам оказалась "спартанской". "Простая мебель, советского образца. Простая одежда. Никакого золота и прочего китча", — отметил он.

"Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти, как к чему-то сакральному. Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы — были ему непонятны. Это один из последних политиков советской школы. И таким он останется для меня, даже когда уже не будет губернатором. А еще, что бы сейчас ни говорили, этот человек по-настоящему любил Кузбасс. Эта земля была для него родной, и он был тут хозяином, а не временщиком. За это его можно только уважать", — написал Горелкин.

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© Ruptly
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Перезревшее решение

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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Глава фракции ЛДПР в областном Совете народных депутатов, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Игорь Украинцев выразил мнение, что решение Тулеева об отставке давно назрело и принято своевременно, а регион ждут непростые времена, потому что накопилось много нерешенных проблем.

"Я считаю, что это абсолютно правильное и сейчас, наверное, своевременное решение. Его всю эту неделю ждали не только протестующие, которые вышли на площадь, но, наверное, и весь Кузбасс", — сказал Украинцев РИА Новости. Он пояснил, что так или иначе пожар в "Зимней вишне" многие связывали с тем, что в Кузбассе "достаточно давно система находится в спящем, а иногда даже мертвом режиме, которая не может даже контролировать сама себя".

"Это решение уже достаточно давно назревшее и даже, на мой взгляд, перезревшее. Нам всем надо будет переосмыслить то, что происходило и будет происходить, и действовать по новым правилам, по новым схемам", — отметил областной депутат.

Пожар перечеркнул былые заслуги

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Политолог Александр Чернявский считает, что Тулеев был опытным лоббистом и знаковой фигурой среди губернаторского корпуса, но трагический пожар в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, перечеркнул его заслуги.

"Об очень серьезных проблемах со здоровьем кемеровского губернатора было известно давно. И, наверное, его уход по этой причине был бы вполне оправдан. В таком случае Тулеев ушел бы на мажорной ноте. Безусловно, он был знаковой фигурой не только для кемеровской политики, но и для всего губернаторского корпуса. Он умело защищал интересы своей области и угольной отрасли и по праву считался одним из самых сильных региональных лоббистов России", — сказал Чернявский.

По его мнению, поведение губернатора во время трагических событий сослужило ему плохую службу.

"Но уходит он со своего поста в другом контексте. Трагический пожар во многом перечеркнул прошлые заслуги Амана Тулеева. Его неудачные заявления после ЧП, конечно, сильно ударили по авторитету власти. Но, думаю, со временем история оценит губернаторство Тулеева без лишних эмоций", — отметил собеседник агентства.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

Представят в понедельник

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Депутаты Кемеровского областного совета депутатов получили приглашение на сессию в понедельник, где им представят нового врио губернатора, сообщил РИА Новости глава фракции "Справедливой России" в региональном парламенте Владимир Волчек.

"Мне буквально полтора часа назад позвонили (из орготдела совета), что сессия, и все. Повестки не знаю", — рассказал Волчек.

Он пояснил, что врио главы региона не нужно проходить процедуру утверждения региональным парламентом. "Нам просто его представят. Утверждать врио губернатора сессия не полномочна", — отметил глава фракции.

"Явно, что его (Сергея Цивилева) встреча с президентом и прибытие в Кемерово говорили о том, что данная акция планировалась. Тут ничего удивительного я не вижу", — заявил РИА Новости Волчек. Он рассказал, что пока ни разу не встречался с Цивилевым.

Глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев также заявил о созыве внеочередной сессии облсовета 2 апреля. "Завтра всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия. Если кворума не будет, то состоится расширенное заседание", — сказал РИА Новости Украинцев. По его словам, повестка пока не определена. Время начала — 12.00 по местному времени (8.00 мск).

Выборы пройдут в сентябре

Участники акции зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выборы нового губернатора Кемеровской области состоятся в единый день голосования, 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июня, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября", — сказал Шевченко.

По его словам, таким образом, выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования.

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