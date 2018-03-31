МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Закрытие торгового представительства в Лондоне не приведет к глобальным проблемам для России. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Сделано подобное может быть с одной целью: поскольку фарс с обвинением нашей страны по сути провалился <…>, то остаётся только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов", — добавил сенатор.

По его мнению, вопрос о закрытии торгпредства также может быть поставлен, чтобы "последнее слово оставалось за британцами", по их мнению. Джабаров отметил, что у России есть "масса возможностей" делать ответные шаги на недружественные действия.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Лондон считает торгпредство "логовом шпионов" и рассматривает вопрос о его закрытии. Этот решение может стать очередным шагом к ухудшению отношений между двумя странами.

"Дело Скрипаля"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден за государственную измену на 13 лет. Через четыре года его помиловали и в числе других осужденных за шпионаж в пользу западных стран обменяли на десять агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах. С тех пор он живет в Великобритании.

В начале марта 2018 года Скрипаля и приехавшую к нему в гости Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Власти заявили, что обоих отравили веществом нервно-паралитического действия.

Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению бывшего полковника причастны российские спецслужбы. Она объявила о высылке 23 российских дипломатов и о заморозке двусторонних контактов на высшем уровне. Россия отвергла необоснованные обвинения британской стороны, назвав их бездоказательными, и объявила о зеркальных ответных мерах.

Позже "из солидарности" к высылке российских дипломатов присоединились ряд стран Евросоюза, Норвегия, США, Канада, Украина и несколько других государств. Россия также ответила зеркально.